Росдорбанк запустил факторинг для средних предприятий дорожной отрасли

Росдорбанк запустил факторинг для среднего бизнеса в дорожной отрасли, проведет первую сделку на этой неделе, заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя правления кредитной организации Эдуард Христианов.

Банк в июле провел допэмиссию акций, в ходе которой привлек более 300 млн руб., средства планировалось направить на факторинговый проект.

"Это продукт запущен. На прошлой неделе первую сделку мы одобрили. И на этой неделе мы предполагаем, что первая сделка будет отфинансирована. Сейчас подписываются документы с площадками, последние документы с клиентом", - сказал Христианов в рамках пресс-конференции, посвященной проблемам финансирования средних компаний дорожной отрасли.

Еще один проект, к запуску которого готовится банк, это интеграция с платформой цифрового рубля. Первые транзакции уже прошли, в ходе них тестировались операции как через мобильное приложение, так и через онлайн-банк.

"Так как конкретному клиенту цифровой рубль будет предлагаться через наш банк-клиент, то мы должны это интегрировать, и у нас сейчас задача до марта завершить эту работу. При этом первые транзакции в тестовом режиме уже прошли, осталось только сделать это на поток и сделать красиво, чтобы клиенту было удобно", - сказал первый зампред правления Росдорбанка.

"Суммы (на интеграцию - ИФ) для банка, честно говоря, серьезные. Будем надеяться, что по ходу использования цифрового рубля найдем возможность "отбивать" эти расходы. Пока я вижу, что это просто расширение инструментария", - добавил он.

По словам Христианова, банк по итогам 2024 года планирует получить прибыль в размере 600 млн руб. по РСБУ, что на 11% выше показателя за прошлый год (540 млн руб.). Кредитная организация также сохраняет намерение направлять порядка половины чистой прибыли на дивиденды.

"Новые акционеры свою позицию по этому поводу не объявляли. Я надеюсь, что они поддержат наше стремление быть инвестиционно-привлекательными. Поэтому предполагаю, что в районе 50% от прибыли будет распределение дивидендов. Но это решение все-таки за акционерами, я могу только предполагать. Поэтому мы стратегию в этом смысле не меняем. Дивидендную политику мы не меняем", - сказал Христианов.

Согласно действующей дивидендной политике, Росдорбанк направляет на выплаты не менее 25% прибыли. Фактически выплаты больше: так, по итогам 2023 года банк направил на дивиденды 66% чистой прибыли (15,85 руб. на обыкновенную акцию и 0,1 руб. на "преф").

Росдорбанк кредитует предприятия, которые занимаются строительством и ремонтом федеральных и региональных дорог, а также их содержанием, освещением и разметкой. Банк также выдает кредиты на импорт техники для строительства дорог, производство коммунально-дорожной техники. Обыкновенные акции Росдорбанка торгуются на Московской бирже с 2013 года, количество акций в свободном обращении (free-float) по итогам допэмиссии в июле составило 14%.