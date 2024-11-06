На инновационном форуме в Москве студенты представят полсотни бизнес-решений

На пресс-конференции, которая состоялась в "Интерфаксе", представили программу и миссию Форума инновационных центров, подвели итоги работы инновационных научно-технологических центров и обозначили перспективы развития

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - На Форуме инновационных центров (ФИЦ-2024) в Москве будет представлено до 50 решений актуальных для бизнеса проблем, компании смогут продемонстрировать свои достижения, сообщила исполнительный продюсер форума Дарья Митина.

"Хакатон - это как раз тот мостик между резидентами и потенциальными, небольшими стартапами или проектами, или просто талантливыми студентами, которые находятся в поиске работы или интересного проекта. С помощью хакатона мы рассчитываем, что, во-первых, получим большое количество актуальных кейсов, то есть это не просто задачи, которые были придуманы, это актуальные проблемы бизнеса, которые партнеры форума выставляют в качестве кейсов", - сказала Митина.

На пресс-конференции на тему "7 лет инновационным научно-технологическим центрам: предварительные итоги проекта Минэкономразвития" она рассказала, что студенты, которые объединяются в команду, будут решать эти кейсы. Таким образом, будет получено два больших плюса. Первое - это большое количество решений, от 40 до 50. Второе - это талантливые команды, которые можно будет нанять в качестве разработчиков в компании.

"Обозначили основной миссией создание такого форума нового поколения, в котором будут созданы условия для бесперебойного транспорта технологий. Мы хотим, чтобы на площадке в результате взаимодействия органов государственной власти, представителей ИНТЦ (инновационных научно-технологических центров), резидентов ИНТЦ, университетов, студентов, чтобы между этими людьми, между этими инстанциями, которые они представляют, родилось некое взаимодействие и сложилась та самая экосистема, о которой очень многие говорят", - отметила исполнительный продюсер.

На форуме будут представлены достижения резидентов, а также внутренняя культура компаний. Планируется создать большую нетворкинг-зону: когда для одного партнера-участника форума подбирают среди резидентов потенциальных партнеров, клиентов, заказчиков, чтобы резиденты друг с другом взаимодействовали. На площадке планируется подписать более 50 стратегических, партнерских соглашений.

Генеральный директор компании "Акселератор возможностей" Максим Вожагов на пресс-конференции сообщил, что число участников ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы" как проекта превышает 150. Отмечается существенный объем внутренних сделок между резидентами: компании-участники законтрактовались более чем на 200 млн рублей. Примерно треть участников выражает заинтересованность во взаимодействии с университетами и устраивает прямое взаимодействие с вузами и инициаторами участников проектов.

Вожагов сообщил, что ключевой запрос, с которым сталкиваются резиденты и акселераторы при взаимодействии с потенциальными компаниями-участниками, - доступ к кадровому ресурсу. Около 40% участников проекта участвуют в различных кадровых мероприятиях, в первую очередь нацеленных на привлечение новых сотрудников и специалистов.

"Полагаем, что среди следующих ключевых задач - межсетевое взаимодействие между различными научно-технологическими центрами и участниками этих ИНТЦ, а также прямое взаимодействие с корпорациями, которые являются драйверами российской экономики и выражают ключевой запрос на технологические инновации, которые есть и которые развивают резиденты", - отметил Вожагов.

Заместитель генерального директора Фонда "Московский инновационный кластер" Александр Уланов сообщил, что фонд является участником проекта ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы". Основная задача фонда - создание высокотехнологичных инновационных продуктов; взращивание компаний, которые эти продукты создают; и внедрение этих продуктов на рынок. Фонд является аккумулятором четырех основных участников этого процесса - это институты развития, банки и инвестиционные фонды, научные организации, а также технологический бизнес.

Уланов сообщил, что была создана платформа i.moscow, которая является самой крупной цифровой платформой для кооперации, развития и поддержки высокотехнологичного инновационного бизнеса. С 2020 года на платформе зарегистрировано 6 млн посетителей.

По словам Уланова, инфраструктурной площадкой для развития инновационных и высокотехнологичных компаний стал флагманский кластер "Ломоносов". На его территории осуществляют деятельность 66 резидентов, работает порядка 2 тыс. сотрудников, среднегодовая выручка составляет 11,5 млрд рублей за прошлый год, и только за прошлый год резидентами запатентовано 60 результатов интеллектуальной деятельности.

Советник инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Станислав Пожарнов сообщил, что самый простой подход в поиске новых стартаперов - действовать от компаний-акселераторов. "Прохождение того или иного акселератора, той выставки возможностей, которая завершает любой акселератор, - это возможность поставить для себя отметку о том, что к этой компании на каком-то этапе нужно вернуться в том или ином раунде. Потому что акселератор - это только первая стадия", - отметил он и добавил, что другой вариант - это внутренняя аналитическая работа.

Кроме того, на пресс-конференции были представлены планы и перспективы на ближайшие годы. Вожагов сообщил, что планируется сделать те форматы, которые проводятся компаниями-акселераторами (это крупные хакатоны и форумы), ежегодными, "с понятным составом участников и все решающие одну задачу - это комплексное сопровождение инновационных проектов по разным направлениям".

Митина в свою очередь отметила, что важно наладить коммуникацию между резидентами и университетами, так как остро стоит кадровый вопрос. "Мы бы хотели с резидентами наладить систему, чтобы появлялись более активные программы стажировок, чтобы на этих программах стажировок был более свободный доступ, чтобы появился четко работающий механизм, что есть студенты университетов по определенным направлениям, и по таким направлениям есть реестр резидентов... Чтобы по интересам перейти по кадровому мостику - сначала на стажировки, затем потенциально на работу", - пояснила она.

ФИЦ-2024 пройдет 3-4 декабря 2024 года в кластере "Ломоносов".