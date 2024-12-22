Ингушетия и Смоленская область получат более 500 млн руб. на строительство медучреждений

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2024 году направит порядка 515 млн рублей на строительство медицинских учреждений в Ингушетии и Смоленской области, сообщает пресс-служба кабмина.

Так, свыше 232,4 млн рублей пойдет на завершение строительства инфекционного отделения Детской республиканской клинической больницы в Ингушетии на 60 мест. Дополнительные средства на эти цели направят в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

Кроме того, более 282,5 млн рублей дополнительно поступят в Смоленскую область на поддержку первого этапа строительства областного онкологического диспансера. Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Как говорится в сообщении, "подписано распоряжение о перераспределении на эти цели средств федерального бюджета".

Федеральные проекты "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" и "Борьба с онкологическими заболеваниями" реализуются в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".