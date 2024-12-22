Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуации в Сирии и в секторе Газа

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдельати ситуацию на Ближнем Востоке с упором на происходящие события в Сирии, сообщает МИД России.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с упором на происходящие события в Сирии. Стороны высказались за инициативную роль генсекретаря ООН и его спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена в деле консолидации международных усилий в поддержку стабилизации и установления гражданского мира в этой стране на основе осуществляемого самими сирийцами инклюзивного политического процесса в русле принципов, заложенных в резолюции СБ ООН 2254", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

Стороны выразили твердую поддержку сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии, сообщает МИД РФ.

Министры также рассмотрели обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. "Акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа и формирования условий для справедливого решения палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили перспективные проекты и направления дальнейшего развития российско-египетского сотрудничества, подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании плотного политического диалога и расширении торгово-экономических и гуманитарных связей.