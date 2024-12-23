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ФТС за 11 мес. выявила контрабанду валюты гражданами в эквиваленте 1,8 млрд руб.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ФТС России за 11 месяцев 2024 года выявила более 10,9 тыс. фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении таможенной службы.

В основном физлица контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан, ввозили из тех же стран.

Всего по ст. 200.1 УК РФ таможенными органами возбуждено 63 уголовных дела, 38 из которых - по фактам незаконного вывоза.

Также возбуждено 10 861 дело об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств (ст. 16.4 КоАП). Из них 6 198 дел связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающем $10 тыс.

ФТС России напоминает, что со 2 марта 2022 года действует временный запрет вывоза из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 тыс.

При ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в $10 тыс., их необходимо письменно задекларировать.

При единовременном ввозе одним физическим лицом валюты на сумму свыше $100 тыс. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств.

Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.

ФС ФТС
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