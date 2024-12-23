Президент РФ заявил о необходимости донастройки льготных программ кредитования

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости донастройки льготных программ кредитования в условиях борьбы с инфляцией и жесткой бюджетной политики.

Сейчас правительство реализует целый ряд программ поддержки кредитования бизнеса и граждан, которые в основном предусматривают субсидирование процентных ставок. Такие льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля - порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей (из них более 10 трлн рублей приходится на льготную ипотеку), сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент заявил, что планирует обсудить на совещании эффективность субсидирования кредитов. "Конечно, надо и дальше отслеживать эффективность поддержки кредитования - мы понимаем, насколько это важно сегодня, в условиях сегодняшней ключевой ставки, - вести комплексный, регулярный мониторинг достижения целевых показателей соответствующих программ", - заявил Путин.

Он также заявил о недопустимости ситуаций, когда госпрограммы востребованы и "должны набирать обороты", но лимиты по ним исчерпаны.

"Вновь подчеркну: мы действуем в объективных условиях сдерживания, необходимости сдерживания инфляции, реализуем жёсткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом выстраивать кредитную политику. В этой связи необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развитие экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом", - заявил Путин.