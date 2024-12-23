Потребность экономики РФ в кадрах составит более 3 млн человек до 2030 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России скорректировало прогноз по дополнительной потребности экономики в кадрах до 2030 года, она составляет 3,1 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы в этом году впервые провели работу вместе с коллегами из федеральных органов исполнительной власти по верхнеуровневой оценке прогноза потребности экономики России в кадрах до 2030 года", - сказала Голикова в понедельник во время заседания оргкомитета всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

"Напомню, что цифра эта была 2,4 млн человек. После того как был проведен опрос работодателей и после того как был изменен прогноз социально-экономического развития, цифра потребности скорректировалась, она теперь составляет 3,1 млн человек", - добавила она.

Ранее говорилось о том, что, по оценкам Минтруда, потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек. Глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что ситуацию усложняет и долгосрочный демографический тренд. По его данным, к 2030 году численность граждан в возрасте 30-39 лет снизится на 8 млн человек, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит 3 млн человек.