Уголовное дело возбуждено против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Военные следователи возбудили уголовное дело против начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления (ЖКУ) Минобороны России.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России Ольги Бурлаковой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ)", - сообщается в телеграм-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, в 2018 году ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России заключило с ООО "СтройИдеал" многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области.

В 2019 году Бурлакова, злоупотребляя своими полномочиями, осуществила приемку работ ненадлежащего качества, что повлекло за собой свыше 10 аварий на объектах водоснабжения городка и причинение имущественного вреда государству на общую сумму более 27 млн рублей, говорится в сообщении