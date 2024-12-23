Силы и средства ПВО сбили вечером в понедельник восемь БПЛА в Ростовской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Воздушную атаку отражают силы и средства ПВО в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется", - написал Слюсарь.

Он отметил, что отражение атаки продолжается.