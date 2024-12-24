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Минэнерго России отстранило стороннего консультанта из-за фальшивого портфолио

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго России уличило консультанта крупного инвестпроекта, привлеченного по итогам открытого конкурса, в предоставлении фальшивого портфолио, в связи с чем государственный контракт с ним был расторгнут.

Речь идет о контракте на оказание услуг по консультационному сопровождению мониторинга реализации проекта строительства "Комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга". Строят комплекс ООО "РусХимАльянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и ООО "Балтийский химический комплекс". Как сказано в паспорте проекта, общая стоимость инвестиционного проекта с учетом налога на добавленную стоимость и операционного потока в инвестиционной фазе составляет 4915 млрд рублей в номинальных (прогнозных) ценах.

По результатам конкурса консультантом проекта было выбрано ООО "Рашн Апрэйзл" (Russian Appraisal, владелец - Юлия Романова, гендиректор Наталья Шерстнёва). При начальной цене контракта в 16,273 млн рублей победитель вызвался выполнить работу за 12,205 млн рублей. Всего в конкурсе принимало участие четыре претендента. Контракт с победителем был заключен 5 июля 2024 года, а уже 28 августа был расторгнут по решению министерства.

Подрядчик оспорил решение министерства в Арбитражном суде Москвы, который опубликовал подробности сюжета.

"Рашн Апрэйзл" обошло конкурентов на конкурсе, заявив о наличии опыта исполнения подобных контрактов (консультационное сопровождение мониторинга и анализа выполнения проектов в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях) на сумму 198 млн рублей - намного больше, чем у всех конкурентов. Претендент заявил об участии в 11 проектах в 11 регионах России.

Как выяснило министерство, как минимум в половине из этих регионов нет или не строится НПЗ или химкомбинатов. Все представленные контракты были заключены с одним заказчиком - ООО "Лирона Фактор", которое, по выводам суда, имеет признаки аффилированности с "Рашн Апрейзл". Росфинмониторинг засвидетельствовал, что реальных платежей между ними не было.

Выявив риск неисполнения договора, Минэнерго рекомендовало подрядчику представить результаты работ по ранее выполняемым договорам, список привлекаемых к новому контракту сотрудников, с указанием их образования, опыта и компетенций. Эта информация не была представлена.

"Таким образом, суд приходит к выводу о недостоверности информации, представленной ООО "Рашн Апрейзл" в части подтверждения критерия "квалификации участников закупки", - отмечается в решении. Резолютивная часть решения суда объявлена 18 декабря, полный текст решения изготовлен 19 декабря.

Минэнерго Росфинмониторинг РусХимАльянс Усть-Луга Рашн Апрейзл Газпром Арбитражный суд Москвы
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