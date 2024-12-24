РКН объяснил жалобы на работу личного кабинета МТС повышенной нагрузкой на сервис

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Повышенное количество жалоб пользователей МТС на работу личного кабинета связаны с недостоверной информацией о подключении платных опций и нагрузкой на сервис, сбоев на сети нет, говорится в сообщении на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"24.12.2024 c 09:45 в сервисе "Мониторинг сбоев" фиксируется повышенное количество обращений пользователей оператора связи ПАО "МТС" с жалобами на задержки в работе сервиса "Личный кабинет"", - сообщает центр.

По его данным, "обращения связаны с нагрузкой на сервис и легитимными запросами пользователей МТС из-за недостоверной информации о подключении платных опций".

"Сбоев или повреждений на сети оператора связи не фиксируется", - отмечается в сообщении.

ЦМУ ССОП создан в рамках реализации законодательства о суверенном Рунете на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).