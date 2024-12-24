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В новых регионах участниками свободной экономической зоны стали 265 компаний

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В новых регионах участниками свободной экономической зоны стали 265 компаний, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит сайт правительства.

"В реестре участников СЭЗ уже 265 компаний, преимущественно реального сектора экономики. Заявленный ими объем инвестиций порядка 115 млрд рублей, а численность задействованных в реализации проектов рабочих мест превысила 82 тысяч", - сказал он.

Как уточнил гендиректор фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов, большинство компаний, привлеченных за последние три месяца, работают в секторах промышленности, строительства и добычи полезных ископаемых.

Свободная экономическая зона в новых регионах России создана по поручению президента. Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определен Минстрой, функции управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий".

Марат Хуснуллин Минстрой Фонд развития территорий СЭЗ Ильшат Шагиахметов ФРТ
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