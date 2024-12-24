В новых регионах участниками свободной экономической зоны стали 265 компаний

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В новых регионах участниками свободной экономической зоны стали 265 компаний, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит сайт правительства.

"В реестре участников СЭЗ уже 265 компаний, преимущественно реального сектора экономики. Заявленный ими объем инвестиций порядка 115 млрд рублей, а численность задействованных в реализации проектов рабочих мест превысила 82 тысяч", - сказал он.

Как уточнил гендиректор фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов, большинство компаний, привлеченных за последние три месяца, работают в секторах промышленности, строительства и добычи полезных ископаемых.

Свободная экономическая зона в новых регионах России создана по поручению президента. Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определен Минстрой, функции управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий".