Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Автоавария с участием рейсового автобуса произошла в Дмитровском городском округе Подмосковья, три человека погибли, сообщили в региональной прокуратуре.

"По предварительной информации, сегодня около 8 вечера водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге ММК-Никольское-Горки в Дмитровском городском округе, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"В результате происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пассажир госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщает прокуратура. Пассажиры автобуса не пострадали.