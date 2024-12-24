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Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу после второй остановки во вторник, сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка продлилась менее часа, о ее причинах не сообщается.

О временной приостановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе сообщалось ранее, первая остановка продлилась более 20 минут.

Севастополь
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