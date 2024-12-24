Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновлена
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу после второй остановки во вторник, сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Остановка продлилась менее часа, о ее причинах не сообщается.
О временной приостановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе сообщалось ранее, первая остановка продлилась более 20 минут.