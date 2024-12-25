Суд запретил двум экс-руководителям московского банка "Метрополь" выезжать из РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в начале декабря удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о запрете бывшему председателю совета директоров и президенту, а также владельцу и основателю московского банка "Метрополь" Айдару Котюжанскому и экс-члену совета директоров Анне Ворновицкой выезжать из России до исполнения определения суда о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам этого кредитного учреждения.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, заявление АСВ поступило в суд 6 декабря.

В нем агентство указало, что "заинтересованные лица, не дожидаясь результатов судебного разбирательства, ... скрыли принадлежащее им имущество, путем отчуждения имущества в пользу третьих лиц – близких родственников". "Котюжанским и Ворновицкой предприняты действия по сокрытию имущества (15 объектов недвижимого имущества и 1 объект движимого имущества)", - подчеркивается в документе. Их недобросовестные действия, "направленные на сокрытие имущества, установлены вступившими в законную силу судебными актами".

АСВ просило суд привлечь к субсидиарной ответственности 12 лиц, ранее контролировавших банк "Метрополь", на сумму 983,8 млн рублей.

Потенциальный размер субсидиарной ответственности – 1,7 млрд рублей, сумма взысканных убытков – 466 млн рублей.

Среди ответчиков, кроме Котюжанского и Ворновицкой, бывшие предправления Денис Долотов, председатель совета директоров Николай Пучков, зампредправления Ольга Соколова и член правления Сергей Рыжков.

Арбитражный суд Московского округа 22 мая 2023 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению АСВ к субсидиарной ответственности Котюжанского, Ворновицкой и Долотова.

Тогда же кассационный суд поддержал решение судов нижестоящих инстанций о взыскании по заявлению АСВ с четырех ранее контролировавших банк "Метрополь" лиц 995,4 млн рублей убытков.

Кассация, в частности, оставила в силе взыскание с экс-председателя совета директоров Андрея Фаминского 466,2 млн рублей, бывших члена правления Рыжкова 214,5 млн рублей, советников предправления банка Игоря Колдышкина 195,4 млн рублей и Руслана Торшхоева 119,3 млн рублей убытков.

Верховный суд РФ в августе 2023 года поддержал решение судов нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению АСВ к субсидиарной ответственности Котюжанского, Ворновицкой и Долотова.

В материалах дела говорится, что Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июня 2020 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 19 декабря 2019 года по заявлению АСВ арестовал имущество 12 бывших руководителей "Метрополя" на сумму 983,8 млн рублей. Кассационный суд в сентябре 2020 года оставил арест в силе.

Суды также запретили инспекции Федеральной налоговой службы совершать регистрационные действия в отношении принадлежащих ответчикам долей в уставных капиталах компаний.

Верховный суд РФ 22 января 2021 года отказал в отмене ареста имущества ответчиков в размере требований.

Заявление АСВ о принятии мер обеспечения мотивировано тем, что в период с даты отзыва лицензии (18 ноября 2016 года - ИФ) ответчиками "совершен ряд действий по отчуждению своего имущества", в том числе автомобилей и квартир.

В январе 2017 года сообщалось, что отрицательный капитал банка "Метрополь" по результатам обследования временной администрации составил 1,283 млрд рублей (до обследования размер капитала указывался положительным, равным 666 млн рублей).

Активы банка после обследования временной администрации оценивались в 1,131 млрд рублей против 3,080 млрд рублей до обследования. При этом объем обязательств банка перед физлицами составил 1,929 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Метрополь" с 18 ноября 2016 года в связи с тем, что в условиях размещения денежных средств в активы низкого качества он неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, неоднократно возникали основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, "Метрополь" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Арбитражный суд Москвы 20 декабря 2016 года принял заявление ЦБ РФ о признании банка "Метрополь" банкротом, в феврале 2017 года суд признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Банк "Метрополь" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 364-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".