В МИД РФ заявили, что Украина самостоятельно не сможет создать ядерное оружие

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Украина не способна самостоятельно создать ядерное оружие, для этого ей потребуются компоненты извне, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт", - сказала она в ходе брифинга, комментируя по просьбе журналистов заявления Киева о возможности создания ядерного оружия за несколько недель.

Она подчеркнула, что "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине", - может быть только в том случае, если Киев "получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".