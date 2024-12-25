Поиск

В МИД РФ заявили, что Украина самостоятельно не сможет создать ядерное оружие

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Украина не способна самостоятельно создать ядерное оружие, для этого ей потребуются компоненты извне, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт", - сказала она в ходе брифинга, комментируя по просьбе журналистов заявления Киева о возможности создания ядерного оружия за несколько недель.

Она подчеркнула, что "единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине", - может быть только в том случае, если Киев "получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств".

Мария Захарова МИД РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura

В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura

"Трансмашхолдинг" станет партнером "Росатома" и Шишкарева в группе "Дело"

В МИД РФ предостерегли Кишинев от попыток силового захвата ГРЭС в Приднестровье

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

МВД России объявило Илью Яшина в розыск

Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

Суд запретил двум экс-руководителям московского банка "Метрополь" выезжать из РФ

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новый Труд в ДНР

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2070 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });