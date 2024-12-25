Севморпуть пока больше обеспечивает транзит ископаемых, а не вывоз грузов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Северный морской путь (СМП) пока в большей мере обеспечивает транзит полезных ископаемых с крупных инвестиционных проектов, а не вывоз грузов с территории России, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер, полпред в ДФО Юрий Трутнев.

"Есть разные подходы к инфраструктуре Северного морского пути. Мы, конечно, прекрасно знаем предложения губернаторов про Северный широтный ход, в общем, про то, чтобы обрастить Северный морской путь еще полным объемом инфраструктуры, позволяющей вывозить грузы с территории Российской Федерации. Сегодня пока в плане Северного морского пути этот раздел отсутствует. То есть, пока Северный морской путь, прежде всего, предназначен для транзита грузов наших инвестиционных проектов, связанных с добычей сжиженного природного газа, с добычей никеля. Это большие проекты, которые вносят очень большой вклад в экономику Российской Федерации, и нам их надо поддерживать", - сказал Трутнев.

"Хорошо ли, если мы соберем грузы со всей территории? Не просто хорошо - замечательно. Но только, понимаете, это нельзя сделать какой-то одной командой. Я внимательно изучал экономику целого ряда проектов, она пока не сходится. То есть хотелось бы построить железную дорогу, которая вывозила бы грузы по коридору "Урал промышленный - Урал полярный"? Конечно, да. Но мы посчитали всё. Мы посчитали лес, месторождения полезных ископаемых. И получили тот результат, который нас пока не удовлетворяет. Будем работать еще", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что Северный морской путь - огромный проект, объем перевозок по нему увеличивается.

"Он увеличивается не в той, скажем, динамике, на которую мы рассчитывали без санкций, но и несмотря на санкции, он продолжает расти. Нам очень много предстоит сделать для Северного морского пути, поэтому нам сейчас пока вполне достаточно работы. Мы должны построить 10 ледоколов, 4 центра спасения, 46 вспомогательных судов, спутники должны запустить. Работы предстоит очень много, огромный план, который включает в себя деятельность практически половины правительства. Недавно смотрели вопросы развития Северного морского пути на Морской коллегии России под руководством Николая Платоновича Патрушева. Поэтому работаем вместе и настроены на динамику, на результат", - подчеркнул вице-премьер.