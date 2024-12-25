Кандидатам в адвокаты могут позволить обжаловать результаты экзамена

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Федеральной палате адвокатов России (ФПА) намерены сделать более прозрачной процедуру вхождения в профессию.

"Мы говорим о том, что в рамках запланированной Минюстом России реформирования сферы судебного представительства, должны предусматриваться механизмы более прозрачного входа в профессию, чтобы снять вопросы об адвокатской монополии. Речь идет об обсуждении возможности введения аудио и видео протоколирования экзамена, а также о возможности его обжалования", - сказал первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев в среду на встрече с журналистами.

Он, пояснил, что в случае принятия, кандидаты смогут обжаловать результаты экзаменов сначала в региональных адвокатских палатах, а затем и в Федеральной палате адвокатов России.

В настоящее время, по словам Толчеева, адвокатское сообщество обсуждает с Минюстом механизмы законодательного закрепления введения подобных изменений.