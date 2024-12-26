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Трутнев сообщил, что часть грузов не доходит до портов Дальнего Востока из-за дефицита ж/д-мощностей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Морские порты Дальнего Востока справляются со значительно возросшей нагрузкой, но часть грузов не доходит до них из-за дефицита провозных мощностей железной дороги, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

"С оперативными проблемами мы, скорее, справились. Порты выполняют необходимую работу и справляются со значительно возросшей нагрузкой. Что касается Восточного полигона, что касается железных дорог, здесь все не так радостно. Но это, наверное, тоже естественно, потому что увеличить пропускные возможности огромного полигона железной дороги непросто", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что правительство контролирует работу по увеличению пропускной возможности Восточного полигона.

"Эта работа ведется. Мы в правительстве ее контролируем. Хорошо знаю, как она идет. Но сказать, что там прям прыжком увеличились провозные мощности - нет, не совсем так. Как в прошлом году, так и в этом порядка 8 млн тонн груза, законтрактованных от дальневосточных перевозчиков, пока не нашли своего адреса", - сообщил вице-премьер.

ДФО Юрий Трутнев
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