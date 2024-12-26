Лавров заявил, что поведение Франции не вызывает доверия к ее инициативам по Украине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Франция несколько раз обращалась к России по закрытым каналам с предложением наладить диалог по Украине, однако "двусмысленное поведение" французской стороны не позволяет относиться к этому серьезно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: "Давайте, мы поможем наладить диалог по украинскому вопросу". Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что ни слова об Украине без Украины", - сказал Лавров в четверг в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Мы не отказываемся от контактов, готовы послушать", - добавил он.

Министр отметил, что параллельно с этим Франция выступает главным инициатором отправки миротворческих сил на Украину и занимается подготовкой на своей территории боевых подразделений ВСУ.

"Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", - добавил Лавров.