В ЛНР частично приостановят режим комендантского часа на новогодние праздники

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Действие режима комендантского часа в ряде районов Луганской народной республики, исключая прифронтовые, будет приостановлено на Новый год и Рождество, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Принял решение приостановить действие комендантского часа в новогодние и рождественские праздники в районах, где это позволяет военная обстановка. Соответствующий указ уже подписан", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что действие комендантского часа будет приостановлено с 23:00 31 декабря до 04:00 2 января, а также в ночь с 6 на 7 января.

"Из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме", - добавил глава ЛНР.

Комендантский час в ЛНР действует с 23:00 до 04:00.