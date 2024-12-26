Эксперт посоветовала отметить Новый год одним-двумя бокалами сухого белого вина

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Для празднования Нового года лучше всего подходит сухое белое вино, один-два бокала за новогоднюю ночь, сообщила заместитель главного врача по медицинской части МНПЦ наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова.

"Нет безопасных алкогольных напитков, но наименее опасный - сухое белое вино. Один-два бокала за ночь при условии, что мы сохраняем двигательную активность: танцуем, гуляем, общаемся", - сказала Сазонова на пресс-конференции "Новогодний календарь "нерабочих" дней: советы ведущих врачей Москвы".

Она напомнила, что, чем выше градус у алкогольного напитка, тем более пагубно алкоголь воздействует на организм. Лучше не смешивать разные по крепости алкогольные напитки. Так, точно не стоит мешать шипучее с нешипучим, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более легкому всасыванию алкоголя. Поэтому если человек употребляет алкоголь, то пусть он будет одного вида.

Кроме того, не стоит отмечать Новый год голодным и пить на пустой желудок, так опьянение наступит быстрее. Также лучше не смешивать алкоголь с сахарными продуктами, то есть шоколадом, пирожными. Если это сделать, алкоголь будет перерабатываться медленнее, а продукты - накапливаться в организме, отметила Сазонова.