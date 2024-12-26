Поиск

Эксперт посоветовала отметить Новый год одним-двумя бокалами сухого белого вина

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Для празднования Нового года лучше всего подходит сухое белое вино, один-два бокала за новогоднюю ночь, сообщила заместитель главного врача по медицинской части МНПЦ наркологии департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова.

"Нет безопасных алкогольных напитков, но наименее опасный - сухое белое вино. Один-два бокала за ночь при условии, что мы сохраняем двигательную активность: танцуем, гуляем, общаемся", - сказала Сазонова на пресс-конференции "Новогодний календарь "нерабочих" дней: советы ведущих врачей Москвы".

Она напомнила, что, чем выше градус у алкогольного напитка, тем более пагубно алкоголь воздействует на организм. Лучше не смешивать разные по крепости алкогольные напитки. Так, точно не стоит мешать шипучее с нешипучим, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более легкому всасыванию алкоголя. Поэтому если человек употребляет алкоголь, то пусть он будет одного вида.

Кроме того, не стоит отмечать Новый год голодным и пить на пустой желудок, так опьянение наступит быстрее. Также лучше не смешивать алкоголь с сахарными продуктами, то есть шоколадом, пирожными. Если это сделать, алкоголь будет перерабатываться медленнее, а продукты - накапливаться в организме, отметила Сазонова.

Алина Сазонова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли

В ЛНР частично приостановят режим комендантского часа на новогодние праздники

Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе
Авиакатастрофа в Актау

Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставили в Подмосковье

Авиакатастрофа в Актау

Состояние трех пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян крайне тяжелое

ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в отношении высокопоставленных военных

Что произошло за день: среда, 25 декабря

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

Возгорание произошло на автозаводе Haval в Тульской области

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе признана нежелательной в РФ
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5599 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии132 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });