В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль населенного пункта Гигант в ДНР

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Гигант в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождён населённый пункт Гигант Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, войска группировки нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка (ДНР).

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119, сказано в сводке.

Российские средства ПВО в течение суток уничтожили 11 снарядов HIMARS и 56 дронов украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

По информации российского военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), группировки "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение и позиции, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле (ДНР) и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и отразила пять украинских контратак.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новоукраинка, Новотроицкое, Надеждинка, Дзержинск, Щербиновка, Петровского, Шевченко и Красноармейск", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что группировкой за сутки отражено 11 контратак ВСУ, потери украинской армии составили: более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и Senator, шесть пикапов, орудие Д-20 и гаубица Д-30.

По информации военных, в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери армии Украины составили: до 530 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей, 11 единиц артиллерийского вооружения и две станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка "Восток" за сутки отразила контратаку украинской штурмовой группы, сообщили в Минобороны РФ. "Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудие Д-20 и 105 мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами", - сказали там.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщили в военном ведомстве.

По их данным, группировкой отражена украинская контратака. "ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, потери армии Украины за сутки составили: свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.