Премьер Словакии на встрече с Путиным говорил о мирном урегулировании на Украине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во время его встречи с премьером Словакии Робертом Фицо тот, главным образом, говорил о мирном регулировании на Украине.

"Он (Фицо), прежде всего и главным образом, говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. (...) Он именно об этом говорил, на этом сосредотачивал свое внимание", - сказал Путин журналистам в четверг.

Президент РФ удивился, что к премьеру Словакии были претензии со стороны Европы. "Хочу подчеркнуть, что у господина Фицо, я не знаю, у него могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, ещё с кем-то в Евросоюзе. Как-то у них там чего-то не все складывается с точки зрения взаимопонимания, но он-то как раз, и прежде всего и главным образом, говорил о мирном урегулировании на украинском направлении", - сказал Путин.

"Он за это, что называется, и "подтапливал" и "топил" за это. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было", - добавил российский президент.

Он сообщил, что Фицо предложил провести переговоры о мирном урегулировании конфликта России и Украины на территории своего государства.

"Что касается места проведения, он (Фицо - ИФ) сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров", - сказал Путин в четверг журналистам.

"Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения, эта позиция является нейтральной и это приемлемый для нас вариант", - отметил глава государства.