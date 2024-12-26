Минюст зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о нормативе биржевых продаж нефтехимии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго об установлении норматива продаж товаров нефтехимии на бирже, документ опубликован на портале правовой информации.

Приказ устанавливает норматив биржевых продаж для доминантов рынка (в том числе лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом) - не менее 10% от объемов продаж на территории России за последние три года.

В перечень товаров вошли ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол и фенол синтетический технический.

Как считает ФАС, продажи нефтехимической продукции на бирже позволят сформировать рыночные отечественные ценовые индикаторы. Кроме того, это создаст дополнительный канал сбыта на цифровых платформах и предоставит компаниям возможности нивелирования рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее в Минэнерго отмечали, что включение полимеров в перечень нефтехимической продукции для реализации посредством биржевых торгов нецелесообразно, поскольку эта группа товаров производится под отдельный сегмент рынка или потребителя.

Нормативы должны вступить в силу с 1 марта 2025 года, прежде это планировалось сделать с 1 марта текущего года.