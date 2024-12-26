В белгородском поселке в результате удара дрона по таунхаусу пострадали мать и ребенок

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В поселке Разумное в Белгородском районе в результате удара дрона по таунхаусу пострадали восьмилетний ребенок и его мать, сообщил в Teleram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мальчик получил ушибы и ссадины, его мать - осколочные ранения ног и спины, обоих госпитализируют.

В результате удара беспилотника по дому загорелась кровля, пожар потушен, написал Гладков и добавил, что последствия удара уточняются.