Путин назвал совершенствование гражданской обороны одной из ключевых задач МЧС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что совершенствование системы гражданской обороны является одной из ключевых задач МЧС.

Среди ключевых задач назову и дальнейшее техническое оснащение ведомства, совершенствование системы гражданской обороны. И, конечно, укрепление социальных гарантий сотрудников МЧС и их семей", - сказал Путин в обращении по случаю Дня спасателя.

Президент отметил, что "за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии".

"Самого серьёзного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей", - сказал Путин.

"Опыт реагирования на чрезвычайные ситуации в этом году вновь показал, насколько важна ваша системная работа по предупреждению пожаров, регулярные тщательные проверки состояния крупных инфраструктурных и транспортных объектов", - добавил глава государства.