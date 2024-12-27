Более 60% российских компаний проведут в субботу полный рабочий день

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Почти две трети российских работодателей (61%) планируют провести 28 декабря последний рабочий день перед новогодними выходными, в полном рабочем формате для всех сотрудников, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в пятницу на портале, показывают, что более четверти отечественных компаний и организаций (27%) отпустят персонал пораньше, 8% работодателей разрешат не выходить в этот день на работу всем, кроме дежурных сотрудников.

Согласно опросу, для 2% компаний последняя суббота уходящего года де факто станет нерабочим днем абсолютно для всех, еще 1% респондентов предусматривают иные варианты на 28 декабря.

По данным SuperJob.ru, оставшиеся 1% работодателей затруднились сказать что-то определенное относительно своих планов на последний официальный рабочий день уходящего года.

Опрос был проведен 17-25 декабря 2024 года среди 500 респондентов, представляющих кадровые структуры компаний и организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели в 199 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.