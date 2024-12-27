ВС РФ в январе решит вопрос о признании террористической организации "Правый сектор"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минюст просит Верховный суд России признать террористической организацию "Правый сектор", уже признанную экстремистской и запрещенную в РФ.

"Рассмотрение искового заявления Минюста о признании "Правого сектора" террористической организацией назначено на 23 января а 10:30 мск", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также в иске Минюст просит признать террористическими "Правую молодежь" и "Добровольческий украинский корпус Правого сектора".

В Верховном суде уточнили, что заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме.

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