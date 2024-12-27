Володин назвал приоритеты работы Госдумы на 2025 год

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритеты работы нижней палаты парламента на 2025 год.

В их числе, подчеркнул он, реализация послания президента. "От этого зависят цели национального развития нашей страны", - сказал председатель Госдумы журналистам в пятницу.

По его словам, также в числе приоритетов - поддержка участников СВО и членов их семей.

Кроме того, в приоритетной повестке решение вопросов, которые ставят избиратели.

"Многие из них потом реализуются в виде законодательных инициатив", - отметил Володин.