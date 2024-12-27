Президентская стипендия в РФ составит 30 тыс. рублей с сентября 2025 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Стипендии президента России в размере 30 тыс. рублей будут назначаться с 1 сентября 2025 года сроком на один год и выплачиваться ежемесячно.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации в пятницу.

"Размер стипендии президента РФ составляет 30 000 рублей; стипендия президента РФ назначается ежегодно сроком на один год и выплачивается ежемесячно", - говорится в документе.

Согласно указу, число лиц, получающих стипендию, должно составлять не более 3 400 человек ежегодно.

В нем утоняется, что президентская стипендия назначается гражданам РФ с сентября 2025 года, которые обучаются по очной форме обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным программам высшего образования "по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетам научно-технологического развития РФ, определенным в стратегии научно-технологического развития".

В настоящее время в РФ существуют две президентские стипендии, их размер составляет 2,2 тыс. рублей для преуспевающих студентов и 7 тыс. рублей для приоритетных направлений. С сентября 2025 года будет одна.