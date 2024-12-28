Белоярская АЭС на месяц остановит энергоблок N4 на плановый ремонт

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Белоярская атомная электростанция (БАЭС, Свердловская область) с 3 января 2025 года остановит энергоблок N4 для ремонта, сообщает пресс-служба станции.

Предполагается провести перегрузку топлива и планово-предупредительный ремонт оборудования.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БАЭС, ремонтные работы продлятся около месяца.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).