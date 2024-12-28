Сбор тепличных овощей в РФ в 2024 году может составить рекордные 1,67 млн тонн

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сбор тепличных овощей в РФ в 2024 году может увеличиться до рекордных 1,67 млн тонн с 1,64 млн тонн в 2023 году, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка.

В том числе сбор огурцов оценивается в 886 тыс. тонн, томатов - в 734 тыс. тонн. В обозримой перспективе в структуре производства наблюдается плавное увеличение доли томатов. В 2023 году она составила 42% в сборе тепличной продукции. А в 2024 году, согласно данным Минсельхоза на 24 декабря, она достигла 44%.

По итогам года земельный банк тепличной отрасли может увеличиться на 150 га, перешагнув за 3,3 тыс. га зимних теплиц.

Как отмечают эксперты, в 2024 году тепличная отрасль продолжила увеличивать мощности производства и расширять географию. Новые мощности вводились преимущественно на юге, точечно - в регионах центра, Поволжья и на Дальнем Востоке. По оценке ИКАР, в этом году было запущено не менее 150 га теплиц. По предварительным подсчетам, на ближайшие несколько лет к реализации заявлено порядка 315 га новых теплиц.

География строительства распределена по большей части макрорегионов страны. Но, как отмечают эксперты, в 2024 году наиболее активно рассматривалась экспансия в восточную часть РФ. Так, ключевые игроки рынка заявляли о планах строительства новых комплексов на Урале (Башкирия, Свердловская область), в Сибири (Омская область), а также о модернизации в Новосибирской области.

Прогнозируя ценовую ситуацию на рынке тепличных овощей, эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы на нее в значительной степени будет влиять сезонный фактор. "Вплоть до начала весны цены на ключевые культуры будут оставаться на высоких отметках, что объясняется возрастающими затратами на выращивание продукции во внесезонный период. Смена вектора ценовой динамики состоится после старта весеннего оборота в теплицах", - отмечают эксперты.