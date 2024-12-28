Российские средства ПВО за сутки сбили 104 дрона ВСУ, из них 57 - вне зоны СВО

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 104 украинских дрона, более половины - вне зоны проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники в 148 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38752 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20072 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20058 орудий полевой артиллерии и минометов, 29603 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.