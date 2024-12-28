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Москва расширяет список представителей евроинститутов стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Москва в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза существенно расширяет список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым будет запрещен въезд в Россию, заявили в субботу в МИД РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

"Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Киеву; сотрудниках евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева, ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами; "отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества, а также депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", - пояснили на Смоленской площади.

Там подчеркнули: "Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ".

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