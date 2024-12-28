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ФАС предложила ввести метод эталонов затрат в теплоснабжении с 2026 г.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ФАС России предложила ввести метод эталонов затрат в теплоснабжении. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ФАС считает необходимым на первоначальном этапе распространить метод эталонов для одной из составляющих тарифов на тепло - сбытовой деятельности компаний.

Существующая система регулирования характеризуется значительными различиями в сбытовых расходах между организациями, работающими в схожих условиях. Это приводит к дискриминации отдельных субъектов, создает непрозрачность в расчетах и увеличивает риск экономически необоснованных тарифов. Проект направлен на устранение таких различий, говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Суть подхода заключается в том, что нормируются расходы компании для осуществления её деятельности. Кроме того, будут определены базовые составляющие затрат, которые могут применяться к организациям с различными масштабами деятельности. В таких случаях возможно внедрение регулирования тарифов методом эталонов с учетом таких параметров, как количество потребителей и региональные особенности, описали в ФАС предлагаемые изменения.

В ходе разработки проекта ФАС проанализировала основные технико-экономические параметры во всех субъектах РФ, в результате были сформированы 25 кластеров регионов по схожим компонентам затрат. Применение эталонного метода показало сокращение разброса величины расходов на сбыт тепловой энергии регулируемых организаций с 14 до 4 раз, приводятся результаты в сообщении ФАС.

Внедрение изменений и достижение стабильной унификации расчетов планируется с 2026 г., с учетом предусмотренного переходного периода. Тарифы на отопление для населения будут, как и прежде, устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан.

В теплоэнергетике РФ с 2018 г. началось внедрение метода "альтернативной котельной". Он подразумевает переход от государственного регулирования тарифов к установлению только предельного уровня цены для конечного потребителя. Цена рассчитывается исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной.

Как ранее говорилось в презентации Минэнерго РФ, на конец 2023 г. к ценовой зоне теплоснабжения было отнесено 39 городов в 18 регионах России, включая четыре города-миллионника (по состоянию на апрель 2024 года - уже 43 города). Фактический размер инвестиций в 2018-2023 гг. составил 78,8 млрд рублей. Минэнерго оценивало суммарный рост инвестиций по сравнению с тарифным регулированием в 2,4-4 раза.

ФАС
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