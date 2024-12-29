Один человек погиб в ДТП с минивэном и грузовиком на трассе М-12

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минивэн столкнулся с грузовиком в Нижегородской области в ночь на воскресенье, есть погибший и пострадавшие.

Региональное ГУ МВД сообщило, что около 03:50 мск в Бутурлинском районе на 407 км автодороги "М-12" минивэн KIA столкнулся с впереди идущим грузовиком "КамАЗ".

"25-летняя пассажирка автомобиля KIA погибла на месте ДТП, еще пять человек, в том числе водитель минивэна, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Региональное ГУ МЧС сообщило, что в результате аварии погибла женщина, еще шесть человек госпитализированы.

Подробностей о личностях пострадавших не приводятся.

В свою очередь местные СМИ сообщили, что в минивэне ехали граждане Узбекистана.