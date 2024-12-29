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Российские ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мощная вспышка класса Х и восемь сильных вспышек класса М зафиксированы на Солнце в воскресенье, сообщили в Институте прикладной геофизики им. Федорова.

"29 декабря в 10:18 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3936 (N10W33) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 28 минут", - говорится в сообщении на сайте института.

Также были зарегистрированы вспышки, M1.0, M2.0, M3.1, M3.5, а также по две вспышки уровня M1.3 и M1.2. Вспышка M2.0 была самой продолжительной и составила 28 минут, вспышка M3.1 продолжалась 20 минут, M3.5 - 17 минут, M1.0 - 10 минут, а две вспышки M1.3 продлились по 15 минут каждая.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

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