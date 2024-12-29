Минобороны оценило общие потери ВСУ на курском направлении в 45,2 тыс. человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили до 400 человек, за все время боевых действий там - свыше 45,2 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 45220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали военные.

По данным военного ведомства, за все время боевых действий на курском направлении также уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 28 единиц инженерной и другой техники.