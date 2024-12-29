Поиск

Минобороны оценило общие потери ВСУ на курском направлении в 45,2 тыс. человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили до 400 человек, за все время боевых действий там - свыше 45,2 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 45220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали военные.

По данным военного ведомства, за все время боевых действий на курском направлении также уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 28 единиц инженерной и другой техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алиев заявил, что самолет AZAL был сбит, но не специально

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 30 тыс. кв. метров акватории расчищено от мазута в Черном море

Почти 30 тыс. кв. метров акватории расчищено от мазута в Черном море
Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 1,5 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе от мазута в Черном море

Почти 1,5 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе от мазута в Черном море
Военная операция на Украине

Россиянин арестован по делу о передаче фото объектов ТЭК украинской разведке

На Западе Москвы произошел пожар в многоэтажке

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Глава Минтруда РФ анонсировал дополнительное увеличение пенсий в феврале

Глава Минтруда РФ анонсировал дополнительное увеличение пенсий в феврале

В Думу внесли проект о защите подставных лиц в бизнесе в обмен на сотрудничество со следствием

Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в РФ

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5614 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе86 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау63 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });