Двадцать два региона приняли у себя свыше 800 детей из курского приграничья

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - С начала вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область 22 региона приняли у себя свыше 800 детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Начиная с августа, 22 региона приняли у себя более 800 детей из Курского приграничья, вынужденно покинувших свои дома", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хинштейн добавил, что дети живут в пунктах временного размещения, кто-то остановился у родственников.

19 декабря Хинштейн в ходе встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым сообщил, что после новогодних каникул уехавшие в Курск школьники будут переведены на очное обучение. Также глава региона добавил, что дети из приграничных районов смогут в 2025 году самостоятельно выбирать: сдавать им ЕГЭ или воспользоваться форматом государственного выпускного экзамена.