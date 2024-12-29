Четверо человек погибли в лобовом столкновении автомобилей на Ставрополье

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись на трассе вблизи Ставрополя, в аварии погибли оба водителя и два пассажира одного из автомобилей, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"Сегодня, 29 декабря, около 17:00 на 11 км автодороги "Северный обход города Ставрополя" 62-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 по не установленным пока причинам не справился с управлением и допустил выезд машины на полосу встречного движения, (...) вследствие чего произошло столкновение со встречным внедорожником Nissan. На месте автоаварии погибли оба водителя, а также два пассажира ВАЗ 2107", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирка Nissan с травмами доставлена в городскую больницу Ставрополя.