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Военные РФ уничтожили замаскированный командный пункт на красноармейском направлении

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 российской группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт и укрепрайон, сорвав ротацию подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 15 км", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что артиллеристы произвели серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленные цели. После выполнения задачи расчет замаскировал орудие и укрылся в блиндаже.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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