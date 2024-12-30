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В Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ на больницу погиб замглавврача

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Замглавврача больницы в Алешках (Херсонская область) погиб после атаки беспилотника ВСУ на медучреждение, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.

"Оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. В результате этой чудовищной атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, из-за атаки тяжелые осколочные ранения получил главврач медучреждения Владимир Харлан, добавил губернатор.

Херсонская область Владимир Сальдо
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