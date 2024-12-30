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Более трети россиян ожидают повышения качества жизни в РФ в ближайший год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Уверенность в том, что в период ближайшего года уровень и качество жизни в России станут выше, испытывают 35% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех таких ожидания у респондентов 18-30 лет (42%).

Согласно опросу, каждый третий (33%) уверен, что данные показатели не претерпят изменений, среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет так считают 37% респондентов.

В свою очередь ухудшений ожидают 14% россиян, оставшиеся 18% респондентов затрудняются что-либо предположить по данному поводу, отмечают социологи.

Что касается ожидания на ближайший год для себя лично и для своих семей, то, по данным ФОМ, улучшений ждут более трети (37%), примерно столько же респондентов не ожидают изменений (36%), основания ждать ухудшений видит каждый одиннадцатый (9%), почти каждый пятый (18%) не знает, чего ждать.

Опрос проводился 13-15 декабря 2024 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

РФ
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