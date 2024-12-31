Поиск

Ким Чен Ын поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Нового года подчеркнул стремление к дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства между двумя странами на благо их народов.

"Ким Чен Ын (...) тепло поздравил Путина - самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии", - цитирует поздравительное послание Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР напомнил о "значимом пути развития отношений стратегического партнерства, товарищеских отношений нового уровня" между двумя странами в 2024 году и подчеркнул, что КНДР "готова развивать и продвигать новые проекты на благо обеих стран для спокойствия и процветания народов двух стран, чтобы еще более укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство КНДР и РФ".

Ким Чен Ын выразил уверенность, что 2025 год станет "годом великой победы армии и народа России".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2025 годом руководителей целого ряда государств, в том числе Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын Владимир Путин КНДР РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Семеро подростков ранены при взрыве неустановленного устройства в Лисичанске

ВСУ вновь атаковали курский Льгов

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму после крушения танкеров вывезли 226 тонн загрязненного мазутом песка

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Разлив мазута в Керченском проливе

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Путин подписал указ об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о переходе под контроль России Новооленовки в ДНР

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5625 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе94 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау69 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });