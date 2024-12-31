Ким Чен Ын поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Нового года подчеркнул стремление к дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства между двумя странами на благо их народов.

"Ким Чен Ын (...) тепло поздравил Путина - самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил республики послал горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии", - цитирует поздравительное послание Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР напомнил о "значимом пути развития отношений стратегического партнерства, товарищеских отношений нового уровня" между двумя странами в 2024 году и подчеркнул, что КНДР "готова развивать и продвигать новые проекты на благо обеих стран для спокойствия и процветания народов двух стран, чтобы еще более укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство КНДР и РФ".

Ким Чен Ын выразил уверенность, что 2025 год станет "годом великой победы армии и народа России".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2025 годом руководителей целого ряда государств, в том числе Ким Чен Ына.