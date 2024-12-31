Почти 10 тысяч человек остались без света в Чувашии из-за непогоды

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Непогода привела к аварийному отключению электроэнергии в ряде муниципальных округов Чувашии, сообщается в телеграм-канале госкомитета республики по делам ГО и ЧС во вторник.

По данным ведомства, в результате прохождения неблагоприятных природных явлений отключение электроэнергии произошли в шести муниципальных образованиях - Аликовском, Канашском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском муниципальных округах. В трех округах восстановительные работы уже завершены.

"Всего под отключение электроэнергии попали более 2,7 тысяч частных жилых домов, почти 10 тысяч человек и 9 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.

О ветре порывами 15-17 м/с и метели накануне предупреждало региональное ГУ МЧС.