Минобороны заявило о нейтрализации 19 дронов над пятью регионами

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российские силы ПВО вечером 1 января сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами, сообщило Минобороны России.

"1 января в период с 17:30 до 20:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, два над территорией Брянской области и два над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.