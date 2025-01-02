13 украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за ночь

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг сбили 13 украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: один БПЛА над территорией Воронежской области, три над территорией Белгородской области, четыре над территорией Брянской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.