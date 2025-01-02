Поиск

Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", прибывший в четверг утром из Москвы в Норильск (Красноярский край), выкатился за взлетно-посадочную полосу при развороте после посадки в аэропорту, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 08:00 (04:00 мск) в международном аэропорту Норильск им. Н.Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс из Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета находились 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов.

Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт, вылет запланирован на 15:30 (11:30 мск).

Норильск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

На горе Машук в Пятигорске совершили пять поджогов

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Разлив мазута в Керченском проливе

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

Т-Банк присоединил Росбанк

Разлив мазута в Керченском проливе

С Черноморского побережья Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе104 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5641 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });