Группировка войск "Центр" за сутки отразила 13 контратак ВСУ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение суток улучшила положение и отразила 13 контратак вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Зверево, Андреевка, Срибное, Тарасовка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировкой отражены 13 контратак вооруженных формирований украинской армии.

В зоне действий группировки "Центр" ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, боевые бронированные машины Kirpi турецкого производства и "Козак", автомобиль, три гаубицы, сообщили в Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой народной республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, на этом участке фронта ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, пикап, две гаубицы. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленый Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой народной республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

По его данным, потери украинской армии в зоне ответственности группировки "Запад" составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-30, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Времевка и Вольное Поле Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - сообщило Минобороны.

По данным российских военных, потери ВСУ на этом участке составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две гаубицы.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча (Харьковская область). ВСУ потеряли здесь до 40 военнослужащих, автомобиль и три гаубицы, сообщили в министерстве.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Здесь ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сказали в военном ведомстве.